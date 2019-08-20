Çerkezköy TSO Meclisi toplandı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:29 Kaynak: İHA
'ın Çerkezköy
ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı
Hacı Mehmet Erdoğan
başkanlığında gerçekleştirildi.
Meclis toplantısında Temmuz ayı gelir gider bütçe izleme raporu ve mizanın ibrası görüşüldü. İlgili gündem maddesi Meclis üyeleri tarafından oylanarak, kabul edildi. Söz konusu gündem maddesinin ardından 2'nci gündem maddesi olarak Çerkezköy TSO'nun 6 aylık faaliyetleri hakkında Meclis Üyelerine bilgilendirme yapıldı. Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi. - TEKİRDAĞ
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