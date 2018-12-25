Son Dakika Haberleri: Çerkezköy Tso'nun 2019 Bütçesi 4 Milyon 587 Bin Lira

Çerkezköy Tso'nun 2019 Bütçesi 4 Milyon 587 Bin Lira

27 dakika önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Aralık Ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

Çerkezköy Tso'nun 2019 Bütçesi 4 Milyon 587 Bin Lira, System.String[]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Aralık Ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Toplantıda 4 milyon 587 bin lira olan 2019 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Aralık ayı meclis toplantısı yapıldı Yoklama ve ardından saygı duruşu ile başlayan toplantıda Kasım ayı 2018 gelir gider bütçesi görüşüldü. Kasım ayı giderleri 156 bin 103 lira 32 kuruş olarak belirtilirken, gelirleri ise 209 bin 529 lira 7 kuruş olarak ifade edildi. İlgili gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Sonrasında aidat borçları affedilecek üyelerin görüşülmesine geçildi. 17 firmanın aidat borçları oy birliğiyle affedildi. Ardından aidat borçları nedeniyle yasal takip başlatılacak üyelerin görüşülmesi konusuna geçildi. Toplamda 126 firma üyelerinin borçları nedeniyle yasal takip başlatılması oy birliğiyle kabul edildi.

Tahmini bütçe kabul edildi

Sonrasında simit, poğaça ve açma fiyat tarifesinin görüşülmesi konusuna geçildi. 90 gram simit 1 buçuk lira, 80 gram açma 1 buçuk lira ve 80 gram poğaçanın da 1 buçuk lira olarak belirlenmesi oy birliğiyle kabul edildi. Ardından 2019 yılı tahmini bütçesi görüşüldü. 2019 yılı için gelir ve gider tahmini bütçesi 4 milyon 587 bin 653 lira olarak belirtildi. Denk bütçe oy birliği ile kabul edildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:12 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Aralık, Çerkezköy, Ekonomi
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