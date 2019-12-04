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Çerkezköy TSO'nun eğitimleri devam ediyor

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın (Çerkezköy TSO) ikinci dönem eğitimleri 'Özgüven ve Hayır Diyebilmek' konusuyla devam etti.

Çerkezköy TSO'nun eğitimleri devam ediyor, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın (Çerkezköy TSO) ikinci dönem eğitimleri 'Özgüven ve Hayır Diyebilmek' konusuyla devam etti.


Çerkezköy TSO'nun kendi bünyesinde düzenlediği ve her alandan katılımcının ilgisini çeken eğitimleri devam ediyor. Seyyal Hacıbekiroğlu'nun anlatımı ile Çerkezköy TSO Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Özgüven ve Hayır Diyebilmek' konulu eğitim ilgi gördü. Özgüvenin tanımını yaparak sözlerine başlayan Hacıbekiroğlu, "İnsanın kendinin farkında olması ve kendiyle barışık olma halidir. Çok fazla sorumluluk altında olmak, fiziksel görüntümüzle ilgili endişemiz, yetersiz enerjimiz, mesleki ilerleme ile ilgili duyduğumuz kaygı, iş tatminsizliği, dinlenme ve eğlenmeye vakit ayıramama stresi oluşturan faktörlerdir ve özgüvensizliğin temelini oluşturur. Peki, biz bunlarla nasıl başa çıkacağız? Strese neden olan kaynağı bulmak ve stresin tanımını yapmak zaten çözümün yüzde 70 parçası oluyor. Gerçekten strese sebep olan şey ne? Öncelikle bunu bulmalıyız. Çoğu kez bizim kişilik özelliklerimiz aslında strese sebep oluyor" dedi.


Eğitim, karşılıklı soru cevabın ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:53 Kaynak: İHA
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