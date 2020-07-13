Çerkezköy TSO üyeleri Türkiye'nin en büyükleri arasında - Son Dakika

Çerkezköy TSO üyeleri Türkiye'nin en büyükleri arasında

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan Çerkezköy TSO üyesi 26 firmayı kutladı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan Çerkezköy TSO üyesi 26 firmayı kutladı.

Bakan Soylu'dan Rize'deki sel felaketine ilişkin açıklama: Bir kaybımız ve 11 yaralımız var, 12 köye ulaşım sağlanamıyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişi korku dolu anları anlattı


Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan Çerkezköy TSO üyesi 26 firmayı kutladı. Başkan Kozuva yaptığı açıklamada "Odamızın hizmet sınırları içerisinde yer alan 26 firmamız, İstanbul Sanayi Odası tarafından üretimden satışa, satış hasılatına, brüt katma değere, öz sermayeye, net aktifler tutarına, dönem karı tutarına, ihracat tutarına ve ücretle çalışanlar ortalamasına göre belirlenen Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi içinde önemli sıralarda yer almıştır. Firmalarımızın bu başarısı, tüm dünya ekonomisini etkileyen pandemi döneminde hem ülkemiz hem de bölgemize güç ve moral kaynağı olmuştur. Ayrıca, gerek ihracat oranları gerek istihdam olanaklarıyla bölgeye kazandırdıkları katma değer de ülke genelinde örnek teşkil etmektedir" dedi.


Ekonominin itici gücünü oluşturuyorlar


Başkan Kozuva açıklamasının devamında şu sözleri kaydetti: "Tüm bu kuruluşlarımız istihdamları, üretimleri, ihracatları ve ortaya çıkardıkları katma değerle bölgemiz ve ülkemiz ekonomisinde çok ciddi bir itici güç yaratıyor. Bunun yanı sıra oluşturdukları sanayi ekosistemiyle birçok yan sanayi kuruluşu da bu işletmelerimize iş yaparak, üretim ve istihdamı destekliyor. Her yıl açıklanan bu listelerde bölgemiz firmalarının adını görmek bizler için büyük gurur. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak firmalarımızın bu başarıyı sürdürebilmeleri ve bölgemize yeni yatırımlar kazandırılması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu başarıya katkı sağlayan, istihdam oluşturan firmalarımızı, yöneticilerini ve çalışanlarını kutluyorum." - TEKİRDAĞ

Süleyman Kozuva, Çerkezköy, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 20:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çerkezköy TSO üyeleri Türkiye'nin en büyükleri arasında - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

00:50 Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu 00:42 Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu 23:54 Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları 23:52 Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak 23:07 TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı 23:05 21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu 22:55 Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 22:13 Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 20:09 Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
00:50
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
00:42
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
23:54
Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak
23:52
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
23:07
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim
22:13
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 03:14:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çerkezköy TSO üyeleri Türkiye'nin en büyükleri arasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]