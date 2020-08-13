Çerkezköy TSO üyeleri Türkiye'ye değer katıyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan Çerkezköy TSO üyesi 28 firmayı kutladı.

Çerkezköy TSO Başkanı Süleyman Kozuva, yaptığı açıklamada İSO tarafından her yıl yapılan Türkiye'nin Birinci ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında ilk 500'de 26, ikinci 500'de 28 Çerkezköy TSO üyesi firmanın yer aldığını söyledi. Kozuva, "İstanbul Sanayi Odası tarafından üretimden satışlara, satış hasılatına, brüt katma değere, öz sermayeye, net aktifler tutarına, dönem karı tutarına, ihracat tutarına ve ücretle çalışanlar ortalamasına göre belirlenen Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi içinde Çerkezköy TSO üyesi olan 28 firmamız, önemli sıralarda yer aldı. Geçtiğimiz aylarda açıklanan Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan 26 firmamızla birlikte, ülkemiz sanayisinin en büyük bin firmasından 54'üne Çerkezköy TSO olarak ev sahipliği yapmaktayız. Firmalarımızın bu başarısıyla gurur duyuyoruz" dedi.

"Üreticilerimize teşekkür ediyorum"

Kozuva açıklamasının devamında şu sözleri kaydetti:

"Biz inanıyoruz ki yapılacak çalışmalarla firmalarımız bir adım daha ileriye geçecektir. Bizler inancımızı koruyarak işlerimizi en iyi şekilde yapmaya devam etmeliyiz. Korona virüs salgını süresince Türkiye'nin ve özellikle bölgemizin üretimde ve ürün tedariğinde ne kadar başarılı olduğu bir kez daha görüldü. Tüm dünya ekonomisi pandemi sürecinden olumsuz etkilenirken bizim üretimimiz ve ihracatımız, aksama yaşamadan devam etti. İnsanüstü bir çabayla emek veren üreticilerimize teşekkür ediyorum."

"Bölgemizin adını dünyaya duyuracağız"

Kozuva, "Diğer yandan bu sıralamanın bölgemizin yerli üretimde de üs olmaya hazır olduğunu gösterdiğini belirtmek istiyorum. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri olarak Türkiye'nin milli meselesi ve gururu olan TOGG yerli otomobiline ana ve ara tedarik hizmeti sunmaya hazırız. TBMM Başkanımız sayın Profesör Doktor Mustafa Şentop'un bölgemizin menfaatine olan her atılıma koşulsuz, şartsız destek verdiğini biliyoruz. Bölgemizin adını dünyaya duyuracak bu adımda da Tekirdağ'ımızı yalnız bırakmayacağına inanıyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ