Çerkezköy TSO üyelerine indirimli elektrik desteği

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ve Coorbiz firması arasında indirimli elektrik hizmetlerinden uygun bir şekilde yararlanılmasını sağlayan protokol imzalandı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) ile Coorbiz arasında firmaların indirimli elektrik hizmetlerinden uygun koşullarda yararlanabilmelerini sağlayan bir protokol imzalandı. Çerkezköy TSO'da gerçekleştirilen imza törenine, Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Sekreter Hakan Gel ile Coorbiz yönetim ekibi katıldı. Protokol ile Çerkezköy TSO üyesi olan 5 bini aşkın firmanın indirimli elektrik ürününden yararlanması hedefleniyor.

"TÜM FİRMALARIN FAYDALANABİLMESİ BİRİNCİL ÖNCELİĞİMİZ"

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu başkanı Süleyman Kozuva protokol imza töreninde "Firmalarımızın en büyük maliyet kalemlerinden birisi olan elektrik ürünü için Coorbiz ile verimli bir iş birliğine imza attık. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Coorbiz Genel Müdürü Koray Akhan ise "Coorbiz'in iş ortaklarının ürün ve hizmetlerinden tüm Çerkezköy TSO firmalarının da faydalanabilmesi birinci önceliğimiz. Bunun için Çerkezköy bölge ekibimiz ile elimizden gelen desteği göstereceğiz" dedi.