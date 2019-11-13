Çerkezköy TSO yönetiminden birlik mesajı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva Yönetim Kurulu Üyeleri, kurum amirlerini ziyaret etti.



Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Arslan, Meclis Başkan Yardımcısı Mesut Görgün, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çetin, Metin Taşdelen, Mustafa Ogün Asıl ve Murat Narçın Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Çerkezköy Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, Kapaklı Emniyet Müdürü Cemal Bahadır Murat ve Saray Emniyet Müdürü Şakir Oda'yı ziyaret etti. Oda Heyeti, gerçekleşen ziyarette kurum amirlerine yeni görevleri sebebiyle hayırlı olsun dileklerini iletti. Konu hakkında bir açıklama yapan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, "Kapaklı Kaymakamımız ve İlçe Emniyet Müdürlerimize yeni görevlerinden dolayı hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Tüm kurum amirlerimizin bölgemiz için birer değer olduğunu düşünüyor ve başarılı çalışmalar yapacaklarına inanıyoruz. Çerkezköy TSO olarak biz de destek olmaya hazırız" sözlerini kaydetti. - TEKİRDAĞ