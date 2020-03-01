Çerkezköy'ün 3 mahallesinde muhtarlık seçimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çerkezköy'ün 3 mahallesinde muhtarlık seçimi - Son Dakika

Çerkezköy'ün 3 mahallesinde muhtarlık seçimi

6 saat önce

Çerkezköy'ün 3 mahallesinde muhtarlık seçimiTEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi'nin 3 mahalleye dönüştürülmesi üzerine bugün seçmenler, yeni muhtarları seçmek için sandık başına gitti.

Çerkezköy'ün 3 mahallesinde muhtarlık seçimi

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi'nin 3 mahalleye dönüştürülmesi üzerine bugün seçmenler, yeni muhtarları seçmek için sandık başına gitti.

Tekirdağ'ın büyükşehir olması ile birlikte belde statüsünden mahalle statüsüne dönüştürülerek Çerkezköy'e bağlanan ve 40 bini aşan nüfusuyla Çerkezköy'ün en büyük mahallesi olan Kızılpınar'ın, Belediye Meclisi'nin 2019 yılı Ocak ayı toplantısında 3 mahalleye ayrılması kararlaştırıldı. Kızılpınar Atatürk Mahallesi, Kızılpınar Gültepe ve Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'ne ayrılan mahallerinin ilk muhtarlarını seçmek için sandık başına gidildi.

Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde 13 bin 448, Kızılpınar Gültepe Mahallesi'nde 8 bin 80 ve Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'nde 3 bin 140 seçmen sabah erken saatlerden itibaren oylarını kullanmak için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayıp, saat 17.00'de sona erecek oy kullanma işlemine halkın yoğun katılım gösterdiği görüldü.

Çerkezköy'ün 3 mahallesinde muhtarlık seçimi

Kızılpınar, Çerkezköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 05:04 Kaynak: DHA
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