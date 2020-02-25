Çerkezköy'ün 40 bin nüfuslu mahallesine jandarma karakolu yapılacak - Son Dakika

Çerkezköy ilçesinin 40 bin nüfuslu Kızılpınar Mahallesi'nde yapılması planlanan jandarma karakolu için yer tahsisi gerçekleştirildi.

Kaymakam Atilla Selami Abban'ın girişimleri sonucu Kahveler Durağı mevkisinde Hazineye ait alanın Jandarma Komutanlığına tahsisi yapıldı.

Kaymakam Abban, karakolun Kızılpınar ve Veliköy mahallelerinde güvenliğin daha sağlıklı şekilde sağlanması ve ihbarların daha kısa sürede değerlendirilmesi açısından önem taşıdığını söyledi.