Çerkezköy ve Kapaklı'nın nüfusu belli oldu - Son Dakika
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Çerkezköy ve Kapaklı'nın nüfusu belli oldu

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinin de nüfusunu açıkladı.

Çerkezköy ve Kapaklı'nın nüfusu belli oldu, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinin de nüfusunu açıkladı.

Türkiye'nin en çok göç alan ilçelerinden Çerkezköy ve Kapaklı'da bu yıl da nüfus artışı yaşandı. TÜİK'in açıkladığı 2019 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Çerkezköy'ün nüfusu 7 bin 740 kişi artarak 174 bin 529 oldu.

Bu nüfusun 90 bin 205'i erkek, 84 bin 324 ise kadın olarak açıklandı.

Kapaklı'da ise nüfus 3 bin 607 kişi artarak 120 bin 489'a yükseldi.

Tekirdağ'ın 1 milyon 29 bin 927 olan il geneli nüfusu ise 1 milyon 55 bin 412 oldu.

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:58 Kaynak: AA
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