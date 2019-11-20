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Çerkezoğlu: "EYT'li arkadaşlarımızla omuz omuza olduk"
6 saat önce
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, emeklilikte yaşa takılanların taleplerinin karşılanması gerektiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:56 Kaynak: AA
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, emeklilikte yaşa takılanların taleplerinin karşılanması gerektiğini söyledi.
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