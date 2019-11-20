Son Dakika Haberleri: Çerkezoğlu: "EYT'li arkadaşlarımızla omuz omuza olduk"
Son Dakika Güncel Çerkezoğlu: 'EYT'li arkadaşlarımızla omuz omuza olduk' - Son Dakika

Çerkezoğlu: "EYT'li arkadaşlarımızla omuz omuza olduk"

6 saat önce

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, emeklilikte yaşa takılanların taleplerinin karşılanması gerektiğini söyledi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, emeklilikte yaşa takılanların taleplerinin karşılanması gerektiğini söyledi.

Çerkezoğlu: EYT'li arkadaşlarımızla omuz omuza olduk

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:56 Kaynak: AA
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