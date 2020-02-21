Çermik belediye başkanı'nın yeğeni ve arkadaşına silahlı saldırı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çermik belediye başkanı'nın yeğeni ve arkadaşına silahlı saldırı - Son Dakika

Çermik belediye başkanı'nın yeğeni ve arkadaşına silahlı saldırı

6 saat önce

Çermik Belediye Başkanı'nın yeğeni ve arkadaşına silahlı saldırıDİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, Belediye Başkanı AK Partili Şeyhmus Karamehmetoğlu'nun yeğeni Metin Karamehmetoğlu (37) ve yanındaki Cuma İpek (29), yüzü maskeli 1 kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Çermik Belediye Başkanı'nın yeğeni ve arkadaşına silahlı saldırı

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, Belediye Başkanı AK Partili Şeyhmus Karamehmetoğlu'nun yeğeni Metin Karamehmetoğlu (37) ve yanındaki Cuma İpek (29), yüzü maskeli 1 kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Karamehmetoğlu ve İpek'in hayati tehlikesi devam ederken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Çermik ilçesi Tepe Mahallesi Ziraat Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre başına 'poşu' tabir edilen şal sarıp göz çevresini beyaz boyayla kaplayan kimliği belirsiz 1 kişi apartman boşluğunda Belediye Başkanı Şeyhmus Karamehmetoğlu'nun yeğeni Metin Karamehmetoğlu ve yanında bulunan arkadaşı Cuma İpek'e ateş açtı. Saldırgan kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulans helikopterle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olay yerinde inceleme yaparken saldırganın kimliğinin belirlenmesine çalışılıyor. Olayın terörle bağlantısının olup olmadığı araştırılırken yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Çermik belediye başkanı'nın yeğeni ve arkadaşına silahlı saldırı

Çermik, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:52 Kaynak: DHA
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