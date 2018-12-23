Son Dakika Haberleri: Çermik Belediyesi Posta Pulu Bastırdı

Çermik Belediyesi Posta Pulu Bastırdı

2 saat önce

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak için kurumsal posta gönderilerinde kullanılmak üzere pul bastırdıklarını söyledi.

Çermik Belediyesi Posta Pulu Bastırdı, System.String[]
Diyarbakır'ın Çermik İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak için kurumsal posta gönderilerinde kullanılmak üzere pul bastırdıklarını söyledi.

Çermik Belediyesi tarafından başta mükellefler olmak üzere vatandaşlara posta yoluyla gönderilen tebligat ve kutlamalara yapıştırılmak üzere özel posta pulu bastırıldı. Üzerinde Çermik Belediye logosu, Haburman Köprüsü ve Gelincik Dağı bulunan üç çeşit posta pulu sayesinde Çermik'in tanıtımı sağlanıyor. Çermik PTT Müdürü Cuma Işık Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'nu makamında ziyaret ederek Çermik Belediyesinin yaptırdığı pulları takdim etti. Karamehmetoğlu, "81 vilayete ve yurtdışına bütün posta gönderilerine Termal Turizm Merkezi olan Çermik ve Haburman Köprüsü ile Gelincik Dağının yer aldığı eserleri ihtiva eden pul bastırarak Çermik'in tanıtımına katkı sağladıklarını belirterek, sağ olsunlar pul üzerinde çalışan PTT'miz de bize yardımcı oldu. Gayet profesyonel bir şekilde hazırlandı, ben kendilerine teşekkür ediyorum. Tüm posta gönderilerimizde Çermik'imizi tanıtıcı değişik eserlerimizin fotoğraflarından oluşan pullarımızı kullanacağız" dedi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:42 Kaynak: İHA

PTT, Diyarbakır, Çermik, Güncel
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