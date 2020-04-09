Çermik Kale Barajında çalışmalar devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.



Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Diyarbakır iline yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Diyarbakır ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Kale Barajında yüzde 66 fiziki gerçekleşmenin sağlandığı ve baraj ile sulama inşaatının tamamlanmasıyla birlikte toplamda 139 bin 420 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacaktır.



Bölge insanına ek gelir sağlanacak



Çermik Kale Barajının temelden yüksekliği 79 metre olup 183,49 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Çermik Kale Barajının su tutması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarladaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 95 milyon 503 bin TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir. - DİYARBAKIR