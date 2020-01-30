Çermik Küçük Sanayi Sitesi'nde hak sahibi esnaf iş yerlerin kavuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çermik Küçük Sanayi Sitesi'nde hak sahibi esnaf iş yerlerin kavuştu - Son Dakika

Çermik Küçük Sanayi Sitesi'nde hak sahibi esnaf iş yerlerin kavuştu

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi çıkışında yapımı büyük oranda tamamlanan Küçük Sanayi Sitesi'nde hak sahibi esnaf, noter huzurunda çekilen kurayla iş yerlerine kavuştu.

Çermik Küçük Sanayi Sitesi'nde hak sahibi esnaf iş yerlerin kavuştu, System.String[]

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi çıkışında yapımı büyük oranda tamamlanan Küçük Sanayi Sitesi'nde hak sahibi esnaf, noter huzurunda çekilen kurayla iş yerlerine kavuştu.


Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Abdurrahman Kazan, noter huzurunda yapılan çekilişle hak sahibi esnafa iş yerlerini teslim ettiklerini belirterek, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatiflerinin kurulduğu günden beri yoğun bir çalışma yürüterek, her türlü zorluğu aşmayı becerdiğini söyledi. Kazan, "Küçük Sanayi Sitesi yeri hazineden alındıktan sonra hafriyat işini alan firmanın zarar edip işi bırakmasıyla sanayi sitesi yapılmaz dedikodusu yapılmaya başlandı. Daha sonra üst yapı için ilk etapta sözleşmemizde 76 iş yerinin ihalesini yaptık. Aldığımız kararla aidatlarını yatırmayarak ayrılanların ardından 48 ortakla Küçük Sanayi Sitesi'ni bitirdik. Huzurlarınızda zorluklara rağmen bizleri yalnız bırakmayan ve destek olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Daha sonra katılan 3 arkadaşımızla birlikte 57 işyerinin kura çekimini gerçekleştirerek, hak sahibi esnaflar işyerlerine kavuştu. Herkese hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Küçük Sanayi Sitesi'nin yol ve kanalizasyon sıkıntılarının giderilmesi için yetkililerle temas halinde olduklarını aktaran Kazan, ilçede sonuç alamadıkları takdirde ildeki yetkililerle temasa geçeceklerini sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Çermik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:04 Kaynak: İHA
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