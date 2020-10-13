Çermik'te 50 yataklı hastanenin temeli atıldı - Son Dakika

Çermik'te 50 yataklı devlet hastanesinin temeli atıldı.
Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu törende yaptığı konuşmada, bugün temeli atılan 50 yataklı devlet hastanenin yaklaşık 2 yılda tamamlanacağını söyledi.
Hastanenin çevre ilçelere de hizmet vereceğini dile getiren Karamehmetoğlu, "50 yataklı devlet hastanenin yapımına katkı sunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum. Hastalıklarımıza şifa bulmasına vesile olmayı diliyorum." dedi.
Törene Çermik Kaymakamı Ramazan Polat da katıldı.
- Kaynak: AA
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