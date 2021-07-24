Çermik'te 6 kişinin yaralandığı kavgaya karışan taraflar barıştırıldı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 6 kişinin yaralandığı kavgaya karışan taraflar barıştırıldı.

Çermik ilçesine bağlı Elifuşağı köyünde yaklaşık 3 gün önce iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, olayda 6 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından taraflar arasında devam eden gerginlik, ilçenin ileri gelenlerinin araya girmesi ile yatıştırıldı. Çermik Belediye Başkan Şehmus Karamehmetoğlu, siyasi parti temsilcileri ve kanaat önderlerinin araya girmesi ile taraflar barıştırıldı. - DİYARBAKIR