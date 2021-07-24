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Çermik'te 6 kişinin yaralandığı kavgaya karışan taraflar barıştırıldı - Son Dakika

Çermik'te 6 kişinin yaralandığı kavgaya karışan taraflar barıştırıldı

24.07.2021 17:59
Çermik'te 6 kişinin yaralandığı kavgaya karışan taraflar barıştırıldı, System.String[]

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 6 kişinin yaralandığı kavgaya karışan taraflar barıştırıldı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 6 kişinin yaralandığı kavgaya karışan taraflar barıştırıldı.

Çermik ilçesine bağlı Elifuşağı köyünde yaklaşık 3 gün önce iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, olayda 6 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından taraflar arasında devam eden gerginlik, ilçenin ileri gelenlerinin araya girmesi ile yatıştırıldı. Çermik Belediye Başkan Şehmus Karamehmetoğlu, siyasi parti temsilcileri ve kanaat önderlerinin araya girmesi ile taraflar barıştırıldı. - DİYARBAKIR

Çermik'te 6 kişinin yaralandığı kavgaya karışan taraflar barıştırıldı

Diyarbakır, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çermik'te 6 kişinin yaralandığı kavgaya karışan taraflar barıştırıldı - Son Dakika


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