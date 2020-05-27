Çermik'te bir kişinin öldüğü silahlı saldırıda yaralanan kişi de hayatını kaybetti - Son Dakika

Silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Karamehmetoğlu'nun cenazesi işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.

Alınan bilgiye göre, Çermik ilçe merkezinde 21 Şubat'ta bir otomobilden açılan ateş sonucu Cuma İpek'in yaşamını yitirdiği saldırıda ağır yaralanan güvenlik korucusu Metin Karamehmetoğlu, tedavi altına alındığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi.

Diyarbakır 'ın Çermik ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi de tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı

İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu

Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım