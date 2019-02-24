Son Dakika Haberleri: Çermik'te Geçen Yıl Bin 331 Dosya Sonuca Bağlandı

Çermik'te Geçen Yıl Bin 331 Dosya Sonuca Bağlandı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde geçtiğimiz yıl bin 331 davanın sonuca bağlandığı öğrenildi.

Çermik'te Geçen Yıl Bin 331 Dosya Sonuca Bağlandı, System.String[]
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde geçtiğimiz yıl bin 331 davanın sonuca bağlandığı öğrenildi.

Çermik İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Kıran konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2018 yılında bin 247 dosyanın geldiğini, 2017 yılından kalan dosyalarla birlikte toplan bin 331 dosya hakkında dosyasına göre iddianame, takipsizlik, fezleke, yetkisizlik ve görevsizlik kararı yazılarak sonuca bağlandığını söyledi. Kıran, 2018 yılında cezaları kesinleşen 224 kişinin ilamat kaydının yapılarak hapis cezası alıp cezası kesinleşen şahısların cezalarını çekmek üzere cezaevine gönderildiğini ifade etti. Kıran, ayrıca 2018 yılında aranması olup bulunamayan 137 kaçak hakkında yakalama kararı çıkartıldığını, güvenlik güçleri tarafından aramaların yapıldığını sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:07 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Çermik, Güncel
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