Son Dakika Haberleri: Çermik'te Kadınlar İçin Girişimcilik Kursu Açılacak

Çermik'te Kadınlar İçin Girişimcilik Kursu Açılacak

54 dakika önce

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kadınlar için girişimcilik kursu açılacak.

Çermik'te Kadınlar İçin Girişimcilik Kursu Açılacak, System.String[]
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kadınlar için girişimcilik kursu açılacak.

Çermik Kaymakamı Nazlı Demir, ilçede bulunan kadınlara destek olmak amacıyla zaman zaman çeşitli kurslar düzenlediklerini söyledi. Kursların, kadın girişimcilerin KOSGEB desteğiyle iş kurabilmelerine olanak sağlayacağını dile getiren Demir, "Genç girişimci bayanların özellikle bu kurstan faydalanmalarını istiyoruz. Bu kurslarımız sonunda kursiyerlerimize girişimcilik belgesi verilecek. Örneğin girişimcilik belgesine sahip bir bayan, işini geliştirmek istediğinde bununla ilgili bir proje hazırlayıp KOSGEB'e başvuruda bulunabiliyor. KOSGEB'in projeyi uygun bulması halinde girişimciye destek veriyor. Bu sayede kadın girişimcilerimiz iş sahibi olabilmekteler" dedi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:07 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Çermik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galler'de Kadın Avukat ve Polis Amiri, Sorgu Odasında Cinsel İlişki Sırasında Yakalandı HDP, Batı İllerinde 'Genel Seçim' Taktiğini Uygulayarak Belediye Meclis Üyeliğine Ağırlık Verecek

Adana'da Bir Garip Vurulma Hikayesi...askerden İzne Gelen Bir Kişiyi Silah ve Bıçakla Yaraladığı... Bir Harf Yüzünden Emekli Olamayan Talihsiz Kadın, 7 Yıl Sonra Mutlu Sona Ulaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:01:07. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çermik'te Kadınlar İçin Girişimcilik Kursu Açılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]