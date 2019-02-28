Son Dakika Haberleri: Çermik'te Öğrenci Servisi Şarampole Yuvarlandı: 12 Yaralı

Çermik'te Öğrenci Servisi Şarampole Yuvarlandı: 12 Yaralı

1 saat önce

ÇERMİK (Diyarbakır),(DHA- DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde kontrolden çıkan servis minibüsü şarampole yuvarlandı.

Çermik'te Öğrenci Servisi Şarampole Yuvarlandı: 12 Yaralı, System.String[]
ÇERMİK (Diyarbakır),(DHA- DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde kontrolden çıkan servis minibüsü şarampole yuvarlandı. 11 öğrenci ve sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çermik'in Aşağıtaş Mahallesi Bayırbağı yol ayrımında meydana geldi. Ekrem Küçükkaya'nın kullandığı 56 AE 314 plakalı öğrencisi servisi, kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Küçükkaya ile minibüste bulunan 11 öğrenci yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından Çermik Devlet Hastanesi ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:49 Kaynak: DHA

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