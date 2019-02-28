Son Dakika Haberleri: Çermik'te Öğrenci Servisi Şarampole Yuvarlandı: 12 Yaralı

Çermik'te Öğrenci Servisi Şarampole Yuvarlandı: 12 Yaralı

22 dakika önce

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, öğrenci servisinin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11'i öğrenci 12 kişi yaralandı.

Çermik'te Öğrenci Servisi Şarampole Yuvarlandı: 12 Yaralı, System.String[]
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, öğrenci servisinin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11'i öğrenci 12 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Aşağıtaş Mahallesi Bayırbağı yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ekrem Küçükkaya'nın kullandığı 56 AE 314 plakalı öğrencisi servisi, kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Küçükkaya ile minibüste bulunan 11 öğrenci yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından Çermik Devlet Hastanesi ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı öğrenciler ile araç sürücüsünün durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:44 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Çermik, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Savcının Öğretmenleri Gözaltına Aldırdığı Olayda, Halı Saha Sahibi Konuştu Savcının Halı Sahada Gözaltına Aldırdığı Öğretmen Konuştu: Sırf Kendisi Oynamak İçin Bizi Sahadan Çıkarttı

Vergi Daireleri Bugün 21.00'e Kadar Açık Olacak Babaannesinin Sevgilisi Tarafından Cinsel İstismara Uğrayan 11 Yaşındaki Kız Çocuğu, Doğum Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 18:06:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çermik'te Öğrenci Servisi Şarampole Yuvarlandı: 12 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]