Çermik'te Öğrenci Servisi Şarampole Yuvarlandı: 12 Yaralı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, öğrenci servisinin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11'i öğrenci 12 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, öğrenci servisinin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11'i öğrenci 12 kişi yaralandı.



Olay, sabah saatlerinde Aşağıtaş Mahallesi Bayırbağı yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ekrem Küçükkaya'nın kullandığı 56 AE 314 plakalı öğrencisi servisi, kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Küçükkaya ile minibüste bulunan 11 öğrenci yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından Çermik Devlet Hastanesi ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yaralı öğrenciler ile araç sürücüsünün durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

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