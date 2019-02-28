Son Dakika Haberleri: Çermik'te Öğretmenlerin Gözaltına Alınması

Çermik'te Öğretmenlerin Gözaltına Alınması

2 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğretmenlerin gözaltına alınmasına ilişkin," "Çermik'te öğretmenlerimize yönelik yaşanan olay, bir öğretmen olarak bizi üzmüştür.

Çermik'te Öğretmenlerin Gözaltına Alınması, System.String[]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğretmenlerin gözaltına alınmasına ilişkin," "Çermik'te öğretmenlerimize yönelik yaşanan olay, bir öğretmen olarak bizi üzmüştür. Adalet Bakanlığımız tarafından gerekli işlemler başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Selçuk, Çermik ilçesinde öğretmenlerin gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Ziya Selçuk, "Çermik'te öğretmenlerimize yönelik yaşanan olay, bir öğretmen olarak bizi üzmüştür. Adalet Bakanlığımız tarafından gerekli işlemler başlatılmıştır. Böyle bir olayın tekrar yaşanmaması temennimizdir. Öğretmenlerimize geçmiş olsun diyor, yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:18 Kaynak: AA

Diyarbakır, Ziya Selçuk, Çermik, Yenikadinda Gösterme, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Savcının Öğretmenleri Gözaltına Aldırdığı Olayda, Halı Saha Sahibi Konuştu Savcının Halı Sahada Gözaltına Aldırdığı Öğretmen Konuştu: Sırf Kendisi Oynamak İçin Bizi Sahadan Çıkarttı

Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti İzmir Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Ailelere Ücretsiz Olarak Patates ve Soğan Dağıtımına Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 15:34:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çermik'te Öğretmenlerin Gözaltına Alınması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]