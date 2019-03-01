Çermik'te Öğretmenlerin Gözaltına Alınması

Yargıda Birlik Derneği, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğretmenlerin gözaltına alınmasına ilişkin, "Konu yetkili makamlarca bütün yönleri ile araştırılmalı ve çocuklarımızın istikbali için görev yapan iki güzide teşkilat arasında huzursuzluk yaratan tüm sorumlular tespit edilerek, yasal...

Yargıda Birlik Derneği, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde öğretmenlerin gözaltına alınmasına ilişkin, "Konu yetkili makamlarca bütün yönleri ile araştırılmalı ve çocuklarımızın istikbali için görev yapan iki güzide teşkilat arasında huzursuzluk yaratan tüm sorumlular tespit edilerek, yasal gereği yapılmalıdır." açıklamasında bulundu.



Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde halı saha tartışması yüzünden 14 öğretmenin gözaltına alınması iddiaları hatırlatıldı.



Kamuoyunda cereyan eden tartışmalar üzerine bir açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilen açıklamada, müsnet olayın öğrenilmesiyle beraber konunun araştırılması için Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından müfettiş görevlendirildiği anımsatıldı.



Olayda Cumhuriyet Savcısının ya da güvenlik güçlerinin veya üçüncü bir kişinin kusurlu davranışlarının olup olmadığının ve bu minvalde adli ya da idari anlamda sorumluluklarının bulunup bulunmadığının yetkili makamlar tarafından yapılacak inceleme sonucunda ortaya çıkacağı ifade edilen açıklamada, "Hal böyleyken ve henüz konu ile ilgili inceleme tamamlanmadan Çermik Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan meslektaşımızın peşinen suçlu olarak ilan edilmesini ve sosyal medya üzerinden hakaret içeren sözlerle adeta linç edilmesini kabul edebilmemiz mümkün değildir." denildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Hakeza yine münferit bir olay üzerinden genellemeler yapılarak ülkenin dört bir yanında mesai mefhumu bilmeden adaletin tesisi için fedakarca çalışan hakim ve cumhuriyet savcılarımızı zan altında bırakan ifadeler kullanılmasını asla doğru bulmuyoruz.

Bu vesileyle belirtmek isteriz ki; cumhuriyet kavramını unvanında bulundurmanın mesuliyetini her daim yüreğinde hisseden savcılarımız ve hüküm kurarken gücünü ve yetkisini milletinden aldığını hiçbir zaman aklından çıkarmayan hakimlerimiz, dün olduğu gibi bugün de demokrasinin olmazsa olmazı hukuk devletinin en büyük güvencesi olan bağımsız ve tarafsız yargı faaliyetini bihakkın yerine getirmeye devam edecekler ve büyük Türk milletinin vicdanındaki adalet duygusunun tatmini için var güçleriyle çalışacaklardır.

Bu nedenle konu yetkili makamlarca bütün yönleri ile araştırılmalı ve çocuklarımızın istikbali için görev yapan iki güzide teşkilat arasında huzursuzluk yaratan tüm sorumlular tespit edilerek, yasal gereği yapılmalıdır.

Nihayet konu ile ilgili süreci yakından takip etmeye devam edeceğimizi belirtiyor ve misyonları ülkemiz için hayati önemi haiz eğitim ve yargı camialarını sağduyuya davet ediyoruz."



Süreci yakından takip ediyoruz



Yargıda Birlik Derneği Başkanı Birol Kırmaz ise yargı ve eğitim camiasının Türkiye'nin istikbali için iki önemli ve güzide kuruluş olduğunu belirtti.



Yaşanan olayla ilgili incelemenin sürdüğünü ifade eden Kırmaz, sorumluların yetkili makamlar tarafından yapılacak incelemeler sonrasında ortaya çıkacağına, gerekenlerin de yapılacağına inandıklarını bildirdi.



Kırmaz, Türkiye'nin içinde bulunduğu hassas süreçte her iki camiayı sağduyulu davranmaya davet ettiklerini kaydederek, süreci yakından izlediklerini aktardı.

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