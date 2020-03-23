Çermik'te Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çermik'te Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu - Son Dakika

Çermik'te Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılamak için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.

Çermik'te Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu, System.String[]

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılamak için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.


İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında, Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılamak için Kaymakam Nazlı Demir başkanlığında 65 yaş ve üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulduğu. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlar 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda, başta kolluk birimleri olmak üzere, yeteri kadar kamu görevlisi, ekip ve araç görevlendirilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Çermik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:41 Kaynak: İHA

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