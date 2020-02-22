Çermik'teki silahlı saldırıda yaralanan kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çermik'teki silahlı saldırıda yaralanan kişi öldü - Son Dakika

Çermik'teki silahlı saldırıda yaralanan kişi öldü

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Çermik'teki silahlı saldırıda yaralanan kişi öldü, System.String[]

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün Çermik ilçe merkezindeki silahlı saldırıda yaralanan Cuma İpek, tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yakınları tarafından alınan İpek'in cenazesi, Çermik ilçesinde toprağa verildi.

Diğer yaralı güvenlik korucusu Metin Karamehmetoğlu'nun ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

Dün, ilçe merkezinde bir otomobilden henüz bilinmeyen nedenle silahla ateş açılmış, saldırıda Karamehmetoğlu ve İpek yaralanmıştı.

Diyarbakır, Çermik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İdlib'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu
Isparta'da liseli 3 kız, 2 gündür kayıp Son dakika: Maktule Ceren Damar için çirkin ifadeler kullanan sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında soruşturma Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ikinci ölüm gerçekleşti

Son Dakika Haberleri
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi
15:06 Defne Samyeli, kameramanın ayağını ezdi
14:56 Hadise, aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle çektiği fotoğrafını Instagram'dan sildi
14:35 Haktan, Bursa'da sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 17:24:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çermik'teki silahlı saldırıda yaralanan kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]