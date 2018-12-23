Son Dakika Haberleri: Çermikli Genç Karateciler 6 Madalya Kazandı

Çermikli Genç Karateciler 6 Madalya Kazandı

2 saat önce

Diyarbakır'da düzenlenen "Kulüpler arası karate KATA şampiyonasında" Çermik'i temsilen katılan genç karateciler, 6 madalya alarak büyük bir başarıya imza attı.

Çermikli Genç Karateciler 6 Madalya Kazandı, System.String[]
Diyarbakır'da düzenlenen "Kulüpler arası karate KATA şampiyonasında" Çermik'i temsilen katılan genç karateciler, 6 madalya alarak büyük bir başarıya imza attı.

Çermik Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Celalettin Karayılan, "16 Aralık 2018'de Diyarbakır'da 200 karatecinin katıldığı 'Kulüpler arası karate KATA şampiyonasına' ilçemizden de 15 genç karateci katıldı. İlçemizden katılan genç karatecilerden Muhammed Kazan ve Tolda birinci, Şevval Duran ve Leyla Kazan ikinci, Mehmet Salih Akgül ve Ömer Ozan Şeker üçüncü olarak, madalya alarak ilçemize döndüler. Başta Milli Antrenör Ali Duran'a bu genç karatecileri yetiştirdiği için, spora her zaman destek veren Kaymakam Nazlı Demir ve Belediye Başkanımız Şehmus Karamehmetoğlu'na teşekkür ederim" dedi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:49 Kaynak: İHA

Çermik, Diyarbakır, Genç, Spor
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