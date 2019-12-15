Çermikli kadınlar hem öğreniyor hem kazanıyor - Son Dakika

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Kadının Gücü Toplumun Gücü Projesi kapsamında halı dokuma kursu açıldı.



Çermik'e bağlı Keklik Mahallesi'nde, Halk Eğitim Merkezi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ortaklaşa yürütülen Kadının Gücü Toplumun Gücü Projesi kapsamında halı dokuma kursu açıldı. Kursun açılışına Kaymakam Nazlı Demir, kamu kurum müdürleri ve davetliler katıldı. Burada konuşan Kaymakam Demir, Kadının Gücü Toplumun Gücü Projesi ile toplam 8 kırsal mahallede kadınlara yönelik açılan kursların tamamının aktif olarak devam ettiğini söyledi. Kaymakam Demir, "Bir yandan okuma yazma öğrenen kadınlar, bir yandan da devam ettikleri kurslarla meslek sahibi olan kadınlar aile bütçelerine katkı sağlayarak para kazanıyorlar. Açılan kurslarla kadın istihdamını ve kadın girişimciliğini artırmak istiyoruz. Bu amaçla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Kadınlar katıldıkları çeşitli kurslarla kendilerini ifade edebilme imkanı yakalıyor. Kadınların ürettiği ürünler, katıldıkları çeşitli sergilerde herkesin beğenisine sunulacak" dedi.



Konuşmaların ardından kursun açılışı gerçekleştirildi. - DİYARBAKIR