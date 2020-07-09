CerModern açık hava sahnesini sanatçılara ücretsiz açıyor - Son Dakika

CerModern açık hava sahnesini sanatçılara ücretsiz açıyor

Temmuz ve ağustos ayları boyunca düzenlenecek etkinliklerde başkentli sanatseverler tiyatro, sinema ve konserleri açık havada izleyebilecek.

Temmuz ve ağustos ayları boyunca düzenlenecek etkinliklerde başkentli sanatseverler tiyatro, sinema ve konserleri açık havada izleyebilecek.

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Kovid-19 ile mücadele önlemleri kapsamında koltuk sayısı 3'te bir oranında azaltılan, etkinlik alanına girişte ateş ölçümü yapılan ve düzenli aralıklarla dezenfekte edilen sanat merkezinde etkinlikler maskeyle izleniyor.


Haftada 3 gün açık hava sineması gösterimi yapılan CerModern'de 2 gün sanata destek etkinlikleri gerçekleştiriliyor.


"Süreci özenle yürütüyoruz"


CerModern Kültür ve Sanat Programları Yönetmeni Zihni Tümer, insanların salgın sürecinde sanat ihtiyaçlarının her zamankinden daha fazla olduğunu gözlemlediklerini söyledi.


Başkentli sanatseverleri gerekli önlemleri alarak yeniden sanatla buluşturduklarını ve bu süreci özenle yürüttüklerini belirten Tümer, "Ayrıca bu zor dönemde ayakta kalmaya çalışan tüm kültür kurumlarına destek olmayı da istiyoruz." dedi.


Tümer, CerModern'in sahnesini sanat kurumlarına ücretsiz tahsis ettiklerini, etkinlik düzenlemek isteyen kurumların hepsine olumlu cevap vermek istediklerini aktardı.


Temmuz ayı etkinlik programı


CerModern'de temmuz ayı boyunca düzenlenecek etkinlikler şöyle:


"9 Temmuz - DialUp Band/ Konser


10 Temmuz - Açık Hava Sineması/ Kızkardeşler


11 Temmuz - Açık Hava Sineması/ Küçük Beyaz Yalanlar Devam Ediyor


12 Temmuz - Açık Hava Sineması/ Judy


14 Temmuz - Açık Hava Sineması/ Bedenimi Kaybettim


16 Temmuz - Ceren Temel Qaurtet/ JazzExpose Konser


17 Temmuz - Açık Hava Tiyatrosu/ Mucize


18 Temmuz - Açık Hava Sineması/ Climax


19 Temmuz - Açık Hava Tiyatrosu/ Doğaçlama Tiyatro Müsabakası


21 Temmuz - Açık Hava Tiyatrosu/ On Dakika Ara


22 Temmuz - Açık Hava Sineması/ Güney İstasyonunda Randevu


23 Temmuz - Açık Hava Tiyatrosu/ Ankara Gazinosu


24 Temmuz - Açık Hava Konseri/ Musa Göçmen SenfoRock


25 Temmuz - Somel Trio/ JazzExpose Konser


28 Temmuz - Açık Hava Sineması/ Ran

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 16:30 

Son Dakika Magazin CerModern açık hava sahnesini sanatçılara ücretsiz açıyor - Son Dakika Magazin
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