CerModern açık hava sahnesini sanatçılara ücretsiz açıyor

Temmuz ve ağustos ayları boyunca düzenlenecek etkinliklerde başkentli sanatseverler tiyatro, sinema ve konserleri açık havada izleyebilecek.



Kovid-19 ile mücadele önlemleri kapsamında koltuk sayısı 3'te bir oranında azaltılan, etkinlik alanına girişte ateş ölçümü yapılan ve düzenli aralıklarla dezenfekte edilen sanat merkezinde etkinlikler maskeyle izleniyor.



Haftada 3 gün açık hava sineması gösterimi yapılan CerModern'de 2 gün sanata destek etkinlikleri gerçekleştiriliyor.



"Süreci özenle yürütüyoruz"



CerModern Kültür ve Sanat Programları Yönetmeni Zihni Tümer, insanların salgın sürecinde sanat ihtiyaçlarının her zamankinden daha fazla olduğunu gözlemlediklerini söyledi.



Başkentli sanatseverleri gerekli önlemleri alarak yeniden sanatla buluşturduklarını ve bu süreci özenle yürüttüklerini belirten Tümer, "Ayrıca bu zor dönemde ayakta kalmaya çalışan tüm kültür kurumlarına destek olmayı da istiyoruz." dedi.



Tümer, CerModern'in sahnesini sanat kurumlarına ücretsiz tahsis ettiklerini, etkinlik düzenlemek isteyen kurumların hepsine olumlu cevap vermek istediklerini aktardı.



Temmuz ayı etkinlik programı



CerModern'de temmuz ayı boyunca düzenlenecek etkinlikler şöyle:



"9 Temmuz - DialUp Band/ Konser



10 Temmuz - Açık Hava Sineması/ Kızkardeşler



11 Temmuz - Açık Hava Sineması/ Küçük Beyaz Yalanlar Devam Ediyor



12 Temmuz - Açık Hava Sineması/ Judy



14 Temmuz - Açık Hava Sineması/ Bedenimi Kaybettim



16 Temmuz - Ceren Temel Qaurtet/ JazzExpose Konser



17 Temmuz - Açık Hava Tiyatrosu/ Mucize



18 Temmuz - Açık Hava Sineması/ Climax



19 Temmuz - Açık Hava Tiyatrosu/ Doğaçlama Tiyatro Müsabakası



21 Temmuz - Açık Hava Tiyatrosu/ On Dakika Ara



22 Temmuz - Açık Hava Sineması/ Güney İstasyonunda Randevu



23 Temmuz - Açık Hava Tiyatrosu/ Ankara Gazinosu



24 Temmuz - Açık Hava Konseri/ Musa Göçmen SenfoRock



25 Temmuz - Somel Trio/ JazzExpose Konser



28 Temmuz - Açık Hava Sineması/ Ran