Son Dakika Haberleri: CerModern'de yaz boyunca tiyatro sineması
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CerModern'de yaz boyunca tiyatro sineması

10 saat önce

CerModern Açık Hava Film Günleri kapsamında National Theatre ve CerModern iş birliğiyle her perşembe açık havada, İngiliz tiyatrosunun seçkin eserleri başkentli sanatseverlerle buluşacak.

CerModern'de yaz boyunca tiyatro sineması, System.String[]
CerModern Açık Hava Film Günleri kapsamında National Theatre ve CerModern iş birliğiyle her perşembe açık havada, İngiliz tiyatrosunun seçkin eserleri başkentli sanatseverlerle buluşacak.
Cermodern'den yapılan açıklamaya göre, National Theatre'ın bin 160 kapasiteli Olivier Sahnesi'nin en iyi koltuğunun bakış açısından yapılan kayıtları dünyaca ünlü ödüllü yönetmenler sinemaya uyarladı.
Cermodern Açık Hava Film Günleri kapsamında başkentli sanatseverlerle buluşacak uyarlamaların ilk gösterimi, 18 Temmuz Perşembe günü Oscar ödüllü Jude Law'ın başrolünde oynadığı Tutku/ Obsession isimli oyunla başlayacak.
Gösterimleri " Hamlet, Amadeus, Salome, Who's Afraid of Virginia Woolf, Peter Pan, Frankestein, King Lear" gibi birçok ünlü eser takip edecek.
Etkinlik biletleri CerModern'den temin edilebilecek.
Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:21 Kaynak: AA
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