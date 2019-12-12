CerModern'den başkente ikinci sanat galerisi - Son Dakika
Son Dakika Magazin CerModern'den başkente ikinci sanat galerisi - Son Dakika Magazin

CerModern'den başkente ikinci sanat galerisi

6 saat önce

Oran'da açılan bir alışveriş merkezinin içinde, 500 metrekare yekpare bir alana kurulu MAMM adındaki yeni sanat galerisi, ünlü ressam Ahmet Güneştekin'in, CerModern için oluşturduğu "Seçilmiş İşler" sergisiyle açılacak.

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Oran'da açılan bir alışveriş merkezinin içinde, 500 metrekare yekpare bir alana kurulu MAMM adındaki yeni sanat galerisi, ünlü ressam Ahmet Güneştekin'in, CerModern için oluşturduğu "Seçilmiş İşler" sergisiyle açılacak.


Güneştekin'in Anadolu hikayeleri, güncel kentsel meseleler, insan temalı eleştirel yaklaşımlarından oluşan tablolarının ve seramik çalışmalarının yer aldığı sergide toplam 30 eser yer alacak.


CerModern Kültür Sanat Programları Yönetmeni Zihni Tümer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MAMM Sanat Galerisi'ni CerModern'in bir arayüzü olarak açtıklarını söyledi.


Tümer, CerModern'in "hem Ankara'ya hem de Ankara'dan doğru vitrin olma amacı" bulunduğuna işaret ederek, MAMM alt markasıyla başkenti daha fazla


görünür kılmayı, çağdaş sanat ürünlerini gözler önüne sermeyi hedeflediklerini vurguladı.


Alışveriş merkezlerini bir sanatevine çevirme ve sanatçılara yer açma yaklaşımının dünyada birçok örneği bulunduğuna dikkati çeken Tümer, böylece sanatın görünürlüğünün, farklı paydaşlarla daha büyük alanlara taşındığını dile getirdi. Tümer, "MAMM, bu noktada bu algıyla Türkiye'deki AVM'ler içinde bir ilk." dedi.


MAMM'ın ilk iki harfinin modern art (modern sanatı) kelimelerinin kısaltması olduğunu dile getiren Tümer, "Diğer 2 M'yi bir sürpriz olarak kurguladık. Kendi içinde İngilizce bir slogan olarak çıkaracağız. Çünkü bu bizim uluslararası anlamda bir yaklaşımımız." dedi. Tümer, MAMM örneğini önümüzdeki süreçte İstanbul, İzmir ve Mersin başta olmak üzere diğer illere de taşımayı planladıklarını bildirdi.


Güneştekin'den MAMM'a özel eser


MAMM'ın ilk sergisinin dünyaca ünlü ressam Ahmet Güneştekin'e ait olmasından duydukları mutluluğu da dile getiren Tümer, Güneştekin'in tamamen MAMM için oluşturduğu "Seçilmiş İşler" sergisine ilişkin, şunları söyledi:   "Sergide, Ahmet Güneştekin'in sanat yolculuğunun bir bütün olarak evrelerini ve dönemlerini bir araya getiren eserler yer alıyor. 2002'den işler de var, daha boyası ıslak olan bir işi de var. Güneştekin'in hibrit yaklaşımını tanımlayan bir eser bu sergiye özel olarak yapıldı.

Ahmet Güneştekin, Ankara, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:11 
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