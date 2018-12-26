Cern'de Türk İş Dünyasının "Topuk Sesleri"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş insanlarının aldığı Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) proje ihalelerindeki kadın patron oranının yüzde 20'yi geçtiğini belirterek, "Yeni nesillerin kendine güvenerek, daha büyük başarılara imza atacağına ve...

MEHTAP YILMAZ - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş insanlarının aldığı Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) proje ihalelerindeki kadın patron oranının yüzde 20'yi geçtiğini belirterek, "Yeni nesillerin kendine güvenerek, daha büyük başarılara imza atacağına ve iş dünyasındaki 'topuk sesleri'nin artık erkeklerin gerisinde kalmayacağına inanıyoruz." dedi.



Hisarcıklıoğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin CERN faaliyetleri ve Türk firmaların merkeze yönelik çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.



CERN'in 2010 yılından itibaren genişleme politikasını yürürlüğe koyduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, merkezde 22 ülkenin tam üye, 3 ülkenin tam üyelik yolunda ortak üye, 5 ülkenin ise ortak üye statüsünde yer aldığını söyledi.



Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin 2015 yılında CERN'e ortak üye olduğunu anımsatarak, üyeliğin ardından TOBB bünyesinde "TOBB-CERN Sanayi İrtibat Ofisi" kurulduğunu bildirdi. TOBB-CERN Sanayi İrtibat Ofisinin, Türk firmalarına ihale ve alım süreçlerinde önemli avantajlar sağladığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, ofisin kurulan sanayi iletişim ağıyla ülkede yer alan sanayicilerin yüksek teknolojili üretim ve ürün çeşitliliği konusundaki çalışmalarını da hızlandırdığını dile getirdi.



Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş insanlarının aldığı CERN ihalelerindeki kadın patron oranının yüzde 20'yi geçtiğine dikkati çekerek, "Yeni nesillerin kendine güvenerek, daha büyük başarılara imza atacağına ve iş dünyasındaki 'topuk sesleri'nin artık erkeklerin gerisinde kalmayacağına inanıyoruz. Ülkemizin kadın patronlarının CERN projelerindeki başarısı ve ağırlığı, genç kadın girişimciler için de rol model olacak." diye konuştu.



"Kadın girişimcilerin başarıları gurur verici"



TOBB CERN Sanayi İrtibat Temsilcileri Kurulu Başkanı Hakan Kızıltoprak da Hisarcıklıoğlu'nun kendilerine bu konuda en büyük destek ve yol gösterici olduğunu söyledi. Türk iş dünyasının, CERN ihalelerinden daha fazla pay alabilmesi için çalıştıklarını anlatan Kızıltoprak, kadın girişimcilerin bu alandaki başarılarının da gurur verici olduğunu belirtti.



Kızıltoprak, CERN'in kadın girişimcilere teşvik edici ve pozitif yaklaşımının, onların hevesini ve çalışma azmini artırdığına işaret ederek, Gözüküçük Makine'den Zuhal Gözüküçük, Mistel Kablo Elektrik'ten Gaye ve Misten Turgut, Mapsis Metal'den Filiz Akkaş, Figabara Elektrik'ten ise Burcu Alpoğuz yöneticiliğinde CERN'de yakalanan başarılarla iş dünyasındaki "erkek egemen" algının değişmesine önemli katkı sağlandığını dile getirdi.



"Kadın patronların CERN'deki başarı öyküleri"





Figabara Elektrik firmasının yöneticisi Burcu Alpoğuz, CERN yetkililerinin bakır ürün için kendilerine ulaştığını ve istedikleri kalitede ürün temin edemediklerini söylediklerini aktardı. Alpoğuz, CERN'i ziyaret ederek, incelemelerde bulunduğunu, istenilen bakır ürünleri üretebilecekleri konusunda yetkilileri ikna ettiğini vurgulayarak, "Sonraki dönemde bizi ziyaret ettiler ve siparişlerini direkt olarak Figabara'ya gönderdiler. Böylece Figabara hem ihalesiz CERN'e malzeme tedarik eden ilk Türk şirket oldu hem de CERN için çok önemli bir sorun çözüldü." dedi.



CERN'in istediği flexible bakır malzemeleri temin eden Mistel Kablo Elektrik firmasından Gaye ve Misten Turgut, 30 yıllık firma tecrübesiyle ürettikleri malzemeleri hem iç piyasaya hem de başta Orta Doğu olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ettiklerini anlattı. Sıfır hatayla çalışmayı hedeflediklerini vurgulayan iki kardeş, CERN'in projelerinde devam etmek istediklerini kaydetti.



Gözüküçük Makine'nin Sahibi Zuhal Gözüküçük, eşinin vefatının ardından işin başına geçtiğini, bilgi ve donanımını artırmak için ikinci üniversite olarak Makine Meslek Yüksekokulunu bitirdiğini söyledi. Yurt dışında katıldıkları fuarların yardımıyla üretimin yüzde 60'ını aralarında İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İsveç, İsviçre ve Belçika gibi ülkelere ihraç ettiklerini belirten Gözüküçük, "Anadolu'nun bağrından CERN gibi büyük bir projenin tedarikçisi olmak Kayseri adına bizleri onurlandırdı ve daha sonraki işlerimize referans oldu." ifadesini kullandı.





CERN projelerinde yer alan başarılı iş kadınlarından Mapsis Metal sorumlusu Filiz Akkaş ve Pelin Özkal da "girişimci" olarak hep ileriye bakıp, detayları düşünerek ve "yapamam" kelimesini kullanmayarak ilerlemeyi hedefleyen bir kadın girişimci kuruluşu olduklarını dile getirdiler. Mapsis'in her zaman "Daha iyisini nasıl yaparım?" mantığıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Akkaş, planlı çalışmanın büyük önem taşıdığını kaydetti.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pirim Müjdesi İşverenleri Heyecanlandırdı

İkiz Bebeklerine Hamile Olan Oyuncu Pelin Akil, Domuz Gribine Yakalandı

Ünlü Sunucu Seda Akgül'den Olay İtiraf: Hayatımda Hiç Sevilmedim

TÜSİAD'dan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Çok Olumlu Bir Gelişme