CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, enerji rekorunu kırdı - Son Dakika
Üye Girişi

CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, enerji rekorunu kırdı

26.04.2022 12:13
CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, enerji rekorunu kırdı

İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde (CERN) doğadaki dört temel kuvvetin dışında yeni bir kuvvet arama çalışmaları için inşa edilen ve 3 yıllık bakımın ardından yeniden başlatılan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın (LHC) proton demetleri, bir önceki denemede elde edilen...

İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde (CERN) doğadaki dört temel kuvvetin dışında yeni bir kuvvet arama çalışmaları için inşa edilen ve 3 yıllık bakımın ardından yeniden başlatılan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın (LHC) proton demetleri, bir önceki denemede elde edilen elektron enerjisinden daha yüksek enerji ortaya çıkararak rekor kırdı.

CERN'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 22 Nisan'da iki proton demetinin LHC halkası etrafında döndürülmesiyle girilen yeniden başlatma süreci kapsamında, proton demetlerinin ürettiği enerjinin 6.8 trilyon elektro volt (TeV) olarak kayıtlara geçtiği ve bir önceki enerji rekorunun üstüne çıktığı aktarıldı.

Paylaşımda, 4 yıl sürmesi beklenen fiziki veri alımı sürecine yaz aylarında başlanmasının planlandığı bilgisi paylaşıldı.

Önceki rekor 6.5 TeV enerji

CERN'de 2015'te başlayan LHC deneyinde harekete geçirilen proton demetlerinden 6.5 TeV enerji kaydedilmişti.

LHC, 3 yıllık bakım ve onarım çalışmalarının ardından 22 Nisan'da yeniden başlatılmıştı.

CERN Hızlandırıcılar ve Teknoloji Direktörü Mike Lamont, LHC'nin uzun süren bir sağlamlaştırma programının ardından artık daha yüksek enerjiyle faaliyetlerini sürdüreceği ve bundan sonraki LHC deneylerinden daha fazla verilerin çıkarılacağını açıklamıştı.

Son deneyde "üst kuark" keşfedilmişti

1998'den 2008'e kadar süren çalışmalar sonucu CERN'de kurulan ve dünyanın en büyük, en güçlü parçacık çarpıştırıcısı olarak kabul edilen Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, İsviçre'nin Cenevre kentinin Fransa sınırı yakınlarında, 175 metre derinlik ve 27 kilometre uzunluktaki bir tünelde yer alıyor.

Doğadaki dört temel kuvvetin dışında yeni bir kuvvet olup olmadığının araştırılması için kurulan çarpıştırıcı ile yapılan son deneyde, "üst kuark" adı verilen dörtlü atom altı parçacık türü ortaya çıkarılmıştı.

CERN araştırmacıları, 2015-2018 yıllarında LHC ile yapılan Atlas deneylerindeki proton çarpışmalarında, dörtlü üst kuarkların daha önce fizik biliminde Standart Model teorisinde öngörülene yakın bir standart sapmayla gözlendiğini belirtmişti.

YORUMLAR
500
Ukrayna'nın elektrik üretim ve talebi savaşın başından bu yana yüzde 40 azaldı Ukrayna'nın elektrik üretim ve talebi savaşın başından bu yana yüzde 40 azaldı

Araştırma, Nükleer, İsviçre, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, enerji rekorunu kırdı - Son Dakika


Son Dakika
12:08 Mısır'da yeni bir tarihe hazine bulundu! Zeus tapınağının kalıntıları gün yüzüne çıktı!
12:06 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala kimdir? İşte merak edilen soruların yanıtı
12:05 Kuzey Kore'de gece yarısı askeri tören! Nükleer silahlarla gövde gösterisi yaptılar!
12:01 Oyuncu Alec Baldwin'in görüntü yönetmenini öldürdüğü olayda yeni detay! Görüntüler aylar sonra ortaya çıktı
11:59 Nükleer savaş uyarısı yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenski müzakere ediyormuş gibi yapıyor, iyi bir aktör
11:57 Çorlu'da 23 Nisan'da açılan Masal Park, ertesi gün kapandı
11:32 Devlet Bahçeli'den, PKK elebaşı Duran Kalkan'ın tehdit gibi sözlerine sert cevap: Bir yiğidimiz leşini yere serecek
11:21 HDP'li Garo Paylan'ın skandal "soykırım" kanun teklifine Bahçeli'den sert sözler: Bu fitnecinin TBMM'de yer alması zuldür
11:16 Haftanın ikinci gününe yükselişle başlayan dolar 14,79 seviyelerinde işlem görüyor
11:05 26 Nisan'da altının gram fiyatı 902 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 12:18:53. #1.12#
SON DAKİKA: CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, enerji rekorunu kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement