CERN deneylerinde veri aktarımını sağlayacak fiber optik kablolar Kocaeli'de üretilecek - Son Dakika

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinin (CERN) deneylerinde veri aktarımı için kullanılan fiber optik kablolar, Kocaeli'de kurulu teknoloji firması tarafından üretilecek.

Gebze ilçesinde faaliyet gösteren SAMM Teknoloji, ocak ayında CERN ile fiber optik kablo ve aksesuarların temini için 3+4 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında CERN deneylerinde veri aktarımında kullanılacak fiber optik kablo ve aksesuarların üretimi Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

CERN, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda yapılan deneylerde saniyede çekilen milyonlarca yüksek çözünürlüklü fotoğraf verisini Türkiye'de üretilen kablolarla ana sunucularına taşıyacak. Laboratuvar ve fabrika testlerinin tamamlanmasının ardından ilk sevkiyatın temmuz ayında yapılması bekleniyor.

SAMM Teknoloji Genel Müdürü Mustafa Akşit, AA muhabirine, fiber optik bağlantı ekipmanları alanında 2003'te 4 arkadaş kurdukları firmada ilk başlarda uluslararası bir şirketin Türkiye distribütörlüğünü yaptıklarını söyledi.

Aldıkları kararla 2005'te üretime başladıklarını, 2018'de SAMM Ar-Ge merkezini kurduklarını ve önemli projelere imza attıklarını dile getiren Akşit, "Uluslararası rekabetçiliği olan ürünler yaptık. KOSGEB KOBİGEL programıyla Türkiye'de daha önce üretilmeyen MPO/MTP tipi çoklu konnektörleri üretmeyi başardık." diye konuştu.

İki ayrı fabrikada toplam 14 bin metrekare kapalı alanda fiber optik bağlantı ekipmanları ürettikleri ve 250 kişiye istihdam sağladıkları bilgisini veren Akşit, "Genel olarak fiber optik aksesuarlar üretiyoruz. Fiber optik kablolar da bunlardan biri. Bizim ürettiğimiz daha çok bağlantı amaçlı kullanılan fiber optik kablolar. Bunların bağlandığı panolar, onların plastik parçaları ve konnektörleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akşit, fiber optik ürünlerin kullanımının dördüncü nesil kablosuz telefon teknolojisine geçilmesiyle çok daha fazla yaygınlaşmaya başladığına işaret ederek, "Veri merkezlerinin de önem kazanmasıyla daha fazla fiber ihtiyacı doğdu. Türkiye'de 2023'ten itibaren 5G'ye geçilmesi planlanıyor. O zaman daha fazla fiber ihtiyacı olacak." dedi.

"7 yıl boyunca ihtiyaç olduğunda bize sipariş verecekler"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce CERN'i ziyaret ettiklerini anlatan Akşit, şöyle devam etti:

"Oraya gittiğimizde teknik yeterliliğe sahip olduğumuzu düşünerek ihaleye girme kararı verdik ve ön başvuruyu yaptık. Başvurumuzun ardından ihaleye girebileceğimizi söylediler. Geçen yıl mart ayında başlamıştı süreç, aralık ayında da 3+4 yıllık sözleşme yapabileceğimizi söylediler. Ocak ayında sözleşmeyi imzaladık. İmzalanan sözleşme kapsamında CERN'e fiber optik ara bağlantı kabloları vereceğiz. Bunların miktarı tam olarak belli değil. Onlar ihtiyaçlarına göre günlük, haftalık ve aylık sevkiyat planı verecek bize. 7 yıl boyunca bu ürünleri ihtiyaç olduğu zaman bize sipariş verecekler. Şu anda gördüğümüz kadarıyla laboratuvar ve fabrika testleri bittikten sonra temmuz ayında sevkiyata başlayacağız."

Akşit, CERN'de parçacığı yakalamak için saniyede 40 milyon adet çok yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekildiğine dikkati çekerek, "Bu kadar veriyi de tekli fiber optik kablolarla değil, 24'lü fiber kablolarla taşıyabiliyorlar. Bunların tamamı Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda ve genel olarak CERN'deki diğer bağlantı ekipmanlarında da kullanılıyor. Kablolarımız hem kendi ihtiyaçlarında hem de ATLAS deneyi ve diğer deneylerde kullanılacak yani kendi verilerini bizim fiberimiz üzerinden taşıyacaklar." diye konuştu.

CERN ile yaptıkları sözleşmeyle uluslararası pazarda rekabet edebileceklerini ispatladıklarını vurgulayan Akşit, Almanya ve İngiltere'de irtibat ofisi açtıklarını, gelecek yıldan itibaren ihracatın toplam ciro içerisindeki payını yüzde 90'a çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.