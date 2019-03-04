Son Dakika Haberleri: Cern'e Türk Şirketlerinin Akını Yaşanıyor

Cern'e Türk Şirketlerinin Akını Yaşanıyor

1 saat önce

Dünyanın en ileri parçacık fiziği laboratuvarının kurularak insanlığın evreni anlama yolculuğunda dinamo görevi üstlenen Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi’ne (CERN) Türk iş dünyası akını yaşanıyor. CERN Sanayi İrtibat Temsilcileri Kurulu Başkanı ve TOBB Başkanlık Özel Müşaviri Hakan Kızıltoprak, bugüne kadar CERN’de 24 Türk firmasının iş yaptığını belirtirken, 100-150 firmanın da ihalelere katıldığını Türkiye’nin CERN’deki iş hacminin […]The post CERN’e Türk şirketlerinin akını yaşanıyor appeared first on Enerji Enstitüsü.

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Dünyanın en ileri parçacık fiziği laboratuvarının kurularak insanlığın evreni anlama yolculuğunda dinamo görevi üstlenen Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi'ne (CERN) Türk iş dünyası akını yaşanıyor.

CERN Sanayi İrtibat Temsilcileri Kurulu Başkanı ve TOBB Başkanlık Özel Müşaviri Hakan Kızıltoprak, bugüne kadar CERN'de 24 Türk firmasının iş yaptığını belirtirken, 100-150 firmanın da ihalelere katıldığını Türkiye'nin CERN'deki iş hacminin ise 4 milyon dolara ulaştığını anlattı.

Kızıltoprak, "2000'li yıllarda CERN ile ilgilenen 10 bilim insanı varken özellikle son yıllarda araştırmacı Türk sayımız 173'e ulaştı" diye konuştu. Üniversite ve araştırmacıların deneylerde yer alabilmesi için 10 yıl boyunca yaklaşık 380 bin dolarlık bir aidat ödenmesi gerektiğini söyleyen Kızıltoprak, "Böylece, deneylerin bazı ihtiyaçlarının Türk sanayicilerimizden alınması ve 200 milyon dolarlık ihalelere de katılabilme hakkımız olacak. 2019 bütçesinde bu kaynak ayrılması gerekli" dedi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:10 

Avrupa, Sektörel
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