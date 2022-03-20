Son dakika haberi! Çernihiv'de 91 bomba ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Çernihiv'de 91 bomba ele geçirildi

20.03.2022 14:57

Son dakika haberleri: Ukrayna'nın Çernihiv kentinde Rus birliklerince atılan 91 bomba ele geçirildi.

Ukrayna'nın Çernihiv kentinde Rus birliklerince atılan 91 bomba ele geçirildi.

Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ekiplerin 24 farklı noktada yaptığı çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Rus bombardımanları nedeniyle kentte elektrik, doğalgaz ve su kesintileri olduğu aktarıldı. Savaşın başından bu yana bombardımanlar sonucu kentte toplamda 309 yangın çıktığı, yerleşim yerlerinin yıkılmasıyla 10'u çocuk 44 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Son dakika haberi! Çernihiv'de 91 bomba ele geçirildi
Son dakika haberi! Çernihiv'de 91 bomba ele geçirildi
Son dakika haberi! Çernihiv'de 91 bomba ele geçirildi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Çernihiv'de 91 bomba ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Çernihiv'de 91 bomba ele geçirildi - Son Dakika
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