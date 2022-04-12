Çernihiv'de enkaz altında bir sivilin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Çernihiv'de enkaz altında bir sivilin cansız bedenine ulaşıldı

12.04.2022 14:23

- Çernihiv'de enkaz altında bir sivilin cansız bedenine ulaşıldı Ukrayna'nın Çernihiv şehrinde Rusya ordusunun saldırıları sonucunda yıkılan binanın enkazında bir sivilin cansız bedenine ulaşıldı.

- Çernihiv'de enkaz altında bir sivilin cansız bedenine ulaşıldı

ÇERNİHİV - Ukrayna'nın Çernihiv şehrinde Rusya ordusunun saldırıları sonucunda yıkılan binanın enkazında bir sivilin cansız bedenine ulaşıldı.

Rusya-Ukrayna savaşı 48. gününde devam ederken, Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı ekipler Rus ordusunun çekildiği bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Ukrayna'nın Belarus sınırında yer alan Çernihiv'de bir binanın enkazında yürüttüğü çalışmalarda bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Acil Durumlar Servisi'ne göre Çernihiv'de savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana 286 yangın çıkarken, 10'u çocuk 46 kişi kurtarıldı, 56 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Çernihivli yetkililer, bölge sakinlerinden dikkatli olmalarını ve bölge mayınlı olduğundan dönüş için acele etmemelerini istedi.

Çernihiv'de enkaz altında bir sivilin cansız bedenine ulaşıldı
Çernihiv'de enkaz altında bir sivilin cansız bedenine ulaşıldı
Çernihiv'de enkaz altında bir sivilin cansız bedenine ulaşıldı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çernihiv'de enkaz altında bir sivilin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika


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