Çernihiv'de patlayıcı temizliği - Son Dakika
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Çernihiv'de patlayıcı temizliği

20.04.2022 12:05

Ukrayna'nın kuzeyinde, Rusya'nın çekildiği Çernihiv'de infilak etmemiş patlayıcılar temizlendi.

Ukrayna'nın kuzeyinde, Rusya'nın çekildiği Çernihiv'de infilak etmemiş patlayıcılar temizlendi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Çernihiv kenti ve çevresinde çatışmalar sonrası bölgeyi terk eden Rus birliklerince bırakılan patlayıcıların temizlenme çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Açıklamada, 'Terk edilmiş tanklar ve zırhlı araçlar arasında çok sayıda mermi, havan mayınları, el bombaları, mühimmat var. Acil durumlar servisi ekipleri yerleşim bölgesini temizliyor. İnsanları mayın güvenliği sorunlarından haberdar etmek için yerel halkla görüşüyor ve uyarı broşürleri dağıtıyor. Hem yetişkinlerin hem de çocukların çok sevdiği piroteknik köpeğimiz 'Patron' da bu konuda bize yardımcı oluyor? denildi.

Çernihiv'de patlayıcı temizliği
Çernihiv'de patlayıcı temizliği
Çernihiv'de patlayıcı temizliği
Çernihiv'de patlayıcı temizliği
Çernihiv'de patlayıcı temizliği
Çernihiv'de patlayıcı temizliği

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Ukrayna, Rusya, Rus, 112, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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