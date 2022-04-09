Çernihiv'e bağlı köylerde sivillerin cesetleri bulunduRus ordusunun karargah olarak kullandığı kilise harabeye döndü - Son Dakika
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Çernihiv'e bağlı köylerde sivillerin cesetleri bulunduRus ordusunun karargah olarak kullandığı kilise harabeye döndü

09.04.2022 14:41

- Çernihiv'e bağlı köylerde sivillerin cesetleri bulundu Rus ordusunun karargah olarak kullandığı kilise harabeye döndü Rus ordusunun çekildiği Çernihiv kentine bağlı köylerde yapılan aramalarda sivillere ait cesetler bulunurken, Rus ordusunun karargah olarak kullandığı bir kilisenin...

- Çernihiv'e bağlı köylerde sivillerin cesetleri bulundu

Rus ordusunun karargah olarak kullandığı kilise harabeye döndü

ÇERNİHİV - Rus ordusunun çekildiği Çernihiv kentine bağlı köylerde yapılan aramalarda sivillere ait cesetler bulunurken, Rus ordusunun karargah olarak kullandığı bir kilisenin harabeye döndüğü ortaya çıktı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 45. güne girdi. Belarus sınırında bulunan Çernihiv kentine bağlı köylerde yapılan çalışmalarda çok sayıda sivilin cansız bedeni bulundu. Öte yandan, Rus ordusunun karargah olarak kullandığı öğrenilen bir kilisede harabeye dönmüş halde bulundu. Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Acil Durumlar Servisi, "Rus askerlerinden arındırılan Yagida ve Lubnıy köylerinde arama ve patlayıcı madde temizleme çalışmaları sürüyor. Burada işgalcilerin karargah olarak kullandıkları kilise de mevcut. Patlayıcı maddelerin yanı sıra Rus ordusunun bıraktığı çöpler ve öldürdükleri insanlara ait cesetler bulunuyor. Böyle bir şey affedilebilir mi? Kurtarıcılar ne kadar acı getirirler topraklarımıza. Affetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İnsani yardımlar gelmeye devam ediyor"

Çernihiv Valisi Vyacheslav Chaus bölgedeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamasında, "Allah'a ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yeni gün için şükürler olsun. Çok fazla iş var. Bu bir yandan iyi, herkes ne yapması gerektiğini biliyor ve yapıyor. İnsani yardımlar gelmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

Çernihiv'e bağlı köylerde sivillerin cesetleri bulunduRus ordusunun karargah olarak kullandığı kilise harabeye döndü
Çernihiv'e bağlı köylerde sivillerin cesetleri bulunduRus ordusunun karargah olarak kullandığı kilise harabeye döndü
Çernihiv'e bağlı köylerde sivillerin cesetleri bulunduRus ordusunun karargah olarak kullandığı kilise harabeye döndü

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çernihiv'e bağlı köylerde sivillerin cesetleri bulunduRus ordusunun karargah olarak kullandığı kilise harabeye döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çernihiv'e bağlı köylerde sivillerin cesetleri bulunduRus ordusunun karargah olarak kullandığı kilise harabeye döndü - Son Dakika
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