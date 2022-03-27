Çernihiv ve Mikolayiv şehirleri Rus roketlerinden temizleniyor - Son Dakika
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Çernihiv ve Mikolayiv şehirleri Rus roketlerinden temizleniyor

27.03.2022 12:34

- Çernihiv ve Mikolayiv şehirleri Rus roketlerinden temizleniyor Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı itfaiye ekipleri, Rus ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv ve Mikolayiv şehirlerine fırlattığı roket ve füzeleri temizliyor.

- Çernihiv ve Mikolayiv şehirleri Rus roketlerinden temizleniyor

ÇERNİHİV - Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı itfaiye ekipleri, Rus ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv ve Mikolayiv şehirlerine fırlattığı roket ve füzeleri temizliyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 32. gününe girerken, Rus roketlerinin isabet etmesi sonucu çok sayıda yerleşim alanını zarar gördüğü Ukrayna'nın bazı şehirlerinde roket ve füze temizliği devam ediyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından, Rus saldırılarının ardından Çernihiv ve Mikolayiv şehirlerinde bulunan roket ve füze parçalarının yanı sıra patlamayan roketler de temizleniyor. İtfaiye ekipleri çalışmalarda, 500 hektardan fazla alanın denetlendiğini ve özel araçlarla toplanan patlayıcı maddelerin daha sonra güvenli bir alanda imha edileceğini açıkladı.

Çernihiv ve Mikolayiv şehirleri Rus roketlerinden temizleniyor
Çernihiv ve Mikolayiv şehirleri Rus roketlerinden temizleniyor
Çernihiv ve Mikolayiv şehirleri Rus roketlerinden temizleniyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çernihiv ve Mikolayiv şehirleri Rus roketlerinden temizleniyor - Son Dakika


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