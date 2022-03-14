ÇERNİVTSİ - Kızılay, Ukrayna'nın Çernivtsi şehrinde beslenme desteği veriyor - Son Dakika
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ÇERNİVTSİ - Kızılay, Ukrayna'nın Çernivtsi şehrinde beslenme desteği veriyor

14.03.2022 09:00

Türk Kızılay, Ukrayna'nın Çernivtsi şehrinde yaşayan iç göçmenlere ve sınır hatlarından başka ülkelere geçmeye çalışanlara beslenme desteği veriyor.

Türk Kızılay, Ukrayna'nın Çernivtsi şehrinde yaşayan iç göçmenlere ve sınır hatlarından başka ülkelere geçmeye çalışanlara beslenme desteği veriyor.

Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den ulaştırılan yardımları Ukrayna'ya göndermeyi sürdüren Kızılay, mağdurlar için bölgeye 20 tır insani yardım malzemesi sevk etti, Batı Ukrayna bölgesinde de beslenme desteği sağlıyor.

Savaş bölgelerinden Çernivtsi şehrine gelen mağdurlar, ilk olarak Kızılayın mobil beslenme aracıyla karşılaşıyor. Çernivtsi'deki Soborna Meydanı'nda mobil beslenme aracını konuşlandıran Kızılay, yoğunluğa göre beslenme noktalarını belirliyor.

"Türkiye, benim ikinci vatanım"

Kızılay ekipleri, yardımlar sırasında ilginç karşılaşmalara da tanık oluyor.

Kulak burun boğaz doktoruyken İstanbul'da da bir süre çalıştığını anlatan 62 yaşındaki Ukraynalı emekli bir doktor, Çernivtsi'de yaşadığını, kızını ve torunlarını İzmir'deki arkadaşının yanına gönderdiğini ifade etti.

Adının Valeri olduğunu belirten emekli doktor, kendisinin ülkesinde kaldığını ve Kızılay ekiplerinin bölgede Ukrayna halkına destek verdiğini öğrenince teşekkürlerini ifade etmek üzere ekibin yanına uğradığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"İnternette haberlere bakarken Kızılayın da burada hizmet verdiğini öğrendim. Bize yardımlarınız için teşekkür etmeye geldim. Sizin yardımlarınız ve desteğiniz önemli. Türkiye, benim ikinci vatanım. Ben de Türküm. 40 yaşındayken yaklaşık 22 yıl önce ben birkaç sene İstanbul'da doktor olarak görev yaptım. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanıyım, şimdi emekliyim. Sadece Türkiye bana destek oldu. İki haftadan fazladır evimizin altındaki bodrumda yaşıyoruz. Sürekli sığınak koşullarında yaşamak zor. Türk vatandaşlarını tahliye edenlerle görüştüm, kızım ve torunlarım için. Allah yardımcımız oldu, otobüste yer verildi. Kızım Viktorya ve torunlarımı Türkiye'ye gönderdim. Şimdi İstanbul'dalar. İyi bakıldıklarını öğrendim. Üzerimden büyük bir yük kalktı. Oradan da İzmir'e eski bir arkadaşımın yanına geçecekler."

ÇERNİVTSİ - Kızılay, Ukrayna'nın Çernivtsi şehrinde beslenme desteği veriyor
ÇERNİVTSİ - Kızılay, Ukrayna'nın Çernivtsi şehrinde beslenme desteği veriyor
ÇERNİVTSİ - Kızılay, Ukrayna'nın Çernivtsi şehrinde beslenme desteği veriyor

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KIZILAY UKRAYNA'NIN ÇERNİVTSİ BÖLGESİNDE BESLENME DESTEĞİ VERİYOR KIZILAY UKRAYNA'NIN ÇERNİVTSİ BÖLGESİNDE BESLENME DESTEĞİ VERİYOR Türkiye'den Ukrayna halkına yardım eli Türkiye'den Ukrayna halkına yardım eli

Türkiye, Ukrayna, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇERNİVTSİ - Kızılay, Ukrayna'nın Çernivtsi şehrinde beslenme desteği veriyor - Son Dakika


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