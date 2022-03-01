ÇERNİVTSİ - Türk Kızılay ekipleri Ukrayna-Romanya sınırında - Son Dakika
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ÇERNİVTSİ - Türk Kızılay ekipleri Ukrayna-Romanya sınırında

01.03.2022 17:14

Rusya'nın saldırısı nedeniyle mağdur olan siviller için harekete geçen Türk Kızılay ekipleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den trenle tahliye edilenleri karşılayacakları Romanya sınırındaki Çernivtsi şehrinde bekleyişlerini sürdürüyor.

Rusya'nın saldırısı nedeniyle mağdur olan siviller için harekete geçen Türk Kızılay ekipleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den trenle tahliye edilenleri karşılayacakları Romanya sınırındaki Çernivtsi şehrinde bekleyişlerini sürdürüyor. Ukrayna sınırına ulaşan Türk Kızılay öncü ekibi, barınma malzemeleri, depolama çadırları, acil yardım ile hijyen malzemelerinden oluşan 5 tır dolusu insani yardım malzemesi ve mobil beslenme aracıyla Siret sınır kapısından Çernivtsi'ye girmişti.

ÇERNİVTSİ - Türk Kızılay ekipleri Ukrayna-Romanya sınırında
ÇERNİVTSİ - Türk Kızılay ekipleri Ukrayna-Romanya sınırında
ÇERNİVTSİ - Türk Kızılay ekipleri Ukrayna-Romanya sınırında

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Romanya, Ukrayna, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇERNİVTSİ - Türk Kızılay ekipleri Ukrayna-Romanya sınırında - Son Dakika


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