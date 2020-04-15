Çernobil'de yangına yol açtığından şüphelenilen kişi yakalandı - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, tarihin en büyük nükleer felaketinin yaşandığı Çernobil bölgesinde 4 Nisan'da başlayan orman yangınını çıkaran kişilerin yakalandığını ve alevlerin tamamen söndürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Çernobil bölgesinde 4 Nisan'da başlayan ve endişelere yol açan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, "26 Nisan 1986'dan aldığımız dersleri hatırlıyoruz. Kimse sizden gerçekleri gizlemeyecek. Bugünkü gerçek, durumun kontrol altına alındığı... Kiev ve çevresinde radyasyon miktarı normal seviyede" diye konuştu.

"PANİK YAPMAYIN"

Halka paniğe kapılmama çağrısı yapan Zelenskiy, Çernobil'deki yasak bölgede alevlerin tamamen söndürüldüğünü, nükleer santral, radyoaktif atık depoları ve kritik öneme sahip diğer objeler için herhangi bir risk bulunmadığını söyledi.

YANGINLA İLGİLİ BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ukrayna güçleri, Çernobil yangınını çıkardığından şüphelenilen bir kişiyi gözaltına aldı. Kendi köyünde çöpleri ateşe veren 37 yaşındaki erkek şüphelinin, daha sonra kor parçalarını kuru otların üzerine atarak yangının başlamasına yol açtığının belirlendiği ifade edildi. Nükleer felaketin ardından santralden yayılan radyoaktif atıkların gömülmesi için bölgede depolama merkezleri kurulmuştu. Ukrayna'da 1986 yılında Çernobil Nükleer Santrali'nde yaşanan patlama tarihin en büyük çevre felaketlerinden birine yol açmıştı.

YANGININ NEDENİ, KÜRESEL ISINMA

Öte yandan, Ukraynalı çevrebilimciler, Çernobil bölgesindeki ormanlık alanlarda hemen her yıl yangın çıkmasına karşılık bu yılki yangının kontrole alınamamasının en önemli nedeninin, küresel ısınma ve yağışların azalması olduğunu söylüyor. Ukraynalı çevre bilimciler, son birkaç yıl içinde Ukrayna'nın ikliminin değiştiğini ve Ukrayna'nın iklim bakımından Fransa'nın güney bölgelerinin iklimine benzemeye başladığını ifade ediyor.