Çernobil dizisi zirveye oturdu; turistler bölgeye akın etti
1 saat önce
Dünyanın en kötü nükleer felaketi olarak değerlendirilen Ukrayna'daki Çernobil nükleer kazasını anlatan 'Chernobyl' mini-dizisi bölgeye turist akmasına sebep oldu.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:23
Dünyanın en kötü nükleer felaketi olarak değerlendirilen Ukrayna
'daki Çernobil nükleer kazasını anlatan mini dizi bölgeye turist
akınına sebep oldu.
Çernobil dizisinin Mayıs ayında başlaması sonrası bölgeyi ziyaret etmek için rezervasyon yaptıranların sayısında geçen yıla oranla yüzde 40 arttı.
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