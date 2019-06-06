Son Dakika Haberleri: Çernobil dizisi zirveye oturdu; turistler bölgeye akın etti
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Çernobil dizisi zirveye oturdu; turistler bölgeye akın etti

1 saat önce

Dünyanın en kötü nükleer felaketi olarak değerlendirilen Ukrayna'daki Çernobil nükleer kazasını anlatan 'Chernobyl' mini-dizisi bölgeye turist akmasına sebep oldu.

Çernobil dizisi zirveye oturdu; turistler bölgeye akın etti, System.String[]
Dünyanın en kötü nükleer felaketi olarak değerlendirilen Ukrayna'daki Çernobil nükleer kazasını anlatan mini dizi bölgeye turist akınına sebep oldu.

Çernobil dizisinin Mayıs ayında başlaması sonrası bölgeyi ziyaret etmek için rezervasyon yaptıranların sayısında geçen yıla oranla yüzde 40 arttı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:23 
turist, Ukrayna, Dünya
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