Son Dakika Haberleri: Çernobil Dizisi Zirveye Oturdu; Turistler Bölgeye Akın Etti
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Çernobil Dizisi Zirveye Oturdu; Turistler Bölgeye Akın Etti

24 dakika önce

Dünyanın en kötü nükleer felaketi olarak değerlendirilen Ukrayna'daki Çernobil nükleer kazasını anlatan 'Chernobyl' mini-dizisi bölgeye turist akmasına sebep oldu.

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Dünyanın en kötü nükleer felaketi olarak değerlendirilen Ukrayna'daki Çernobil nükleer kazasını anlatan 'Chernobyl' mini-dizisi bölgeye turist akmasına sebep oldu.
Çernobil Dizisi Zirveye Oturdu; Turistler Bölgeye Akın Etti
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:01 
turist, Ukrayna, Güncel
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