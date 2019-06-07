Çernobil Dizisi Zirveye Oturdu; Turistler Bölgeye Akın Etti
24 dakika önce
Dünyanın en kötü nükleer felaketi olarak değerlendirilen Ukrayna'daki Çernobil nükleer kazasını anlatan 'Chernobyl' mini-dizisi bölgeye turist akmasına sebep oldu.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:01
Dünyanın en kötü nükleer felaketi olarak değerlendirilen Ukrayna
'daki Çernobil nükleer kazasını anlatan 'Chernobyl' mini-dizisi bölgeye turist
akmasına sebep oldu.
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