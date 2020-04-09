Çernobil dizisinin kostümlerini hazırlayan şirketten corona virüs için koruyucu giysi

Şirket, Madrid ve Lizbon'da bulunan atölyelerini; bakımevleri, hastaneler, polis merkezleri, sosyal hizmetler ve belediyelere verilmek üzere yeni maske, koruyucu giysi ve başlık üretimi için kullanacak. 26 Nisan 1986'da gerçekleşen Ukrayna'daki Çernobil nükleer santralinde gerçekleşen facia sonrası yaşananları konu alan dizinin dönemi yansıtan kostümleri büyük beğeni toplamıştı.

Peris Costumes şirketinden corona virüs salgınıyla ilgili yapılan açıklamada, "Gerçeğin kurguyu arattığı bir kabusun içindeyiz. COVID-19 nedeniyle oluşan durumu hafifletmek isteyen Peris, atölyelerinde bulunan doktor önlüğü, başlıklı koruyucu giysi, maske ve tüm diğer koruyucu malzemelerin üretimine yönelik yeniden düzenlemeye gitti" denildi.