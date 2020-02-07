Çernobil'e turist akını, 'koronavirüs temizliği', 'Rubik Mona Lisa'...Haftanın no commentleri - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çernobil'e turist akını, 'koronavirüs temizliği', 'Rubik Mona Lisa'...Haftanın no commentleri - Son Dakika Dünya

Çernobil'e turist akını, 'koronavirüs temizliği', 'Rubik Mona Lisa'...Haftanın no commentleri

6 saat önce

Sizin için derlediğimiz bu haftanın no commentlerinde Çernobil'e turist akınından, Uluslarası Uzay İstasyonu'ndaki görevinden dönen euronews uzay muhabirine kadar birçok konuyu bulabilirsiniz.

Sizin için derlediğimiz bu haftanın no commentlerinde Çernobil'e turist akınından, Uluslarası Uzay İstasyonu'ndaki görevinden dönen euronews uzay muhabirine kadar birçok konuyu bulabilirsiniz. View on euronews

Çernobil'e turist akını, 'koronavirüs temizliği', 'Rubik Mona Lisa'...Haftanın no commentleri

turist, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:24 
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