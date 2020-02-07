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Çernobil'e turist akını, 'koronavirüs temizliği', 'Rubik Mona Lisa'...Haftanın no commentleri
6 saat önce
Sizin için derlediğimiz bu haftanın no commentlerinde Çernobil'e turist akınından, Uluslarası Uzay İstasyonu'ndaki görevinden dönen euronews uzay muhabirine kadar birçok konuyu bulabilirsiniz.
Sizin için derlediğimiz bu haftanın no commentlerinde Çernobil'e turist akınından, Uluslarası Uzay İstasyonu'ndaki görevinden dönen euronews uzay muhabirine kadar birçok konuyu bulabilirsiniz. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:24
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