Çernobil faciasında ölenler Mersin'de anıldı - Son Dakika

Ukrayna'da Çernobil Nükleer Santralinde meydana gelen kazanın 35. yılı dolayısıyla, Mersin'de anma etkinliği düzenlendi.

Mersin Nükleer Karşıtı Platformu (NKP) bileşenleri, Özgecan Barış Meydanında bir araya gelerek, Çernobil'de hayatını kaybedenleri andı. Çeşitli STK ile siyasi partilerin de destek verdiği etkinlikte konuşan platform sözcüsü Aycan Özkan, dünyanın hiçbir yerinde nükleer santral istemediklerini söyledi. 35 yıl önce Ukrayna'nın Çernobil kentinde nükleer facia yaşandığını vurgulayan Özkan, "Karadeniz havzasında bulunan bütün ülkeler radyasyon kirliliğine maruz kaldı. Bu ülkelerden, arasında en çok etkilenen ülkelerden biri oldu Türkiye. Bir süre sonra kanser vakaları hiçbir istatistiğe sığamayacak kadar fazlalaştı. Bunun yanı sıra o dönemin yöneticileri büyük bir aymazlık göstererek radyasyonlu çay içtiler kameralar karşısında. Radyasyonlu çay içenler de kansere yenik düştüler. Ama gerekli önlemleri almadıkları için on binlerce insan radyasyonun olumsuz etkileriyle baş başa kaldı. Bu radyasyondan etkilenerek yaşamını yitiren Kazım Koyuncu'nun 'ben nerden bilirdim ki ölümün ince belli bir bardak çay ile dudak arasında olduğunu' sözü ile vurgu yaptığı gibi nükleer santral Karadeniz'de binlerce insana kanser ve ölüm getirdi" dedi. - MERSİN