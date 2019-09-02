Çernobil'in Türkiye'deki izleri
1 saat önce
Sovyetler Birliği'nin Pripyat kentindeki Çernobil Nükleer Santralı'nda 26 Nisan 1986'da meydana gelen patlama sonrasında radyoaktif yüklü bulutlar kısa sürede Türkiye'ye de ulaştı.
Sovyetler Birliği'nin Pripyat kentindeki Çernobil Nükleer Santralı'nda 26 Nisan 1986'da meydana gelen patlama sonrasında radyoaktif yüklü bulutlar kısa sürede Türkiye'ye de ulaştı. Sovyet yönetimi gibi Türkiye'de de felaketin boyutları gizleniyordu. Artan kanser vakaları Türkiye'ye ve özellikle Doğu Karadeniz'e Çernobil'den miras kaldı. Uzmanlarla, Çernobil'in Türkiye'ye etkilerini araştırdık.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:02
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