Son Dakika Haberleri: Çernobil'in Türkiye'deki izleri
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Çernobil'in Türkiye'deki izleri

1 saat önce

Sovyetler Birliği'nin Pripyat kentindeki Çernobil Nükleer Santralı'nda 26 Nisan 1986'da meydana gelen patlama sonrasında radyoaktif yüklü bulutlar kısa sürede Türkiye'ye de ulaştı.

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Sovyetler Birliği'nin Pripyat kentindeki Çernobil Nükleer Santralı'nda 26 Nisan 1986'da meydana gelen patlama sonrasında radyoaktif yüklü bulutlar kısa sürede Türkiye'ye de ulaştı. Sovyet yönetimi gibi Türkiye'de de felaketin boyutları gizleniyordu. Artan kanser vakaları Türkiye'ye ve özellikle Doğu Karadeniz'e Çernobil'den miras kaldı. Uzmanlarla, Çernobil'in Türkiye'ye etkilerini araştırdık.

Türkiye, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:02 
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