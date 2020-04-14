Çernobil nükleer santrali yangın tehdidi altında: Ukrayna'daki orman yangını Pripyat yakınlarına... - Son Dakika
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Son Dakika Dünya Çernobil nükleer santrali yangın tehdidi altında: Ukrayna'daki orman yangını Pripyat yakınlarına... - Son Dakika Dünya

Çernobil nükleer santrali yangın tehdidi altında: Ukrayna'daki orman yangını Pripyat yakınlarına...

6 saat önce

Ukrayna'nın kuzeyinde günlerdir devam eden orman yangınlarının, yıllar önce yaşanan felaket sonrası terk edilen Çernobil nükleer santraline birkaç kilometre mesafedeki alana sıçradığı bildirildi.

Çernobil nükleer santrali yangın tehdidi altında: Ukrayna'daki orman yangını Pripyat yakınlarına..., System.String[]

Ukrayna'nın kuzeyinde günlerdir devam eden orman yangınlarının, yıllar önce yaşanan felaket sonrası terk edilen Çernobil nükleer santraline birkaç kilometre mesafedeki alana sıçradığı bildirildi.

Tur operatörü Yaroslav Emelianenko yangının, kullanım dışı olan santralin bulunduğu Pripyat şehrine ulaştığını söyledi.

Emelianenko alevlerin, en tehlikeli nükleer atıkların bulunduğu bölgeye iki kilometre mesafedeki bir bölgeye ilerlediğini ifade etti.

Sivil toplum örgütü Greenpeace, alevlerin yetkililerin duyurduklarından çok daha büyük olduğunu söyledi.

Reuters'a konuşan Greenpeace Rusya sorumlusu en büyük yangının 34.000 hektarlık bir bölgeye yayıldığı, eski nükleer santralin yalnızca bir kilometre uzağında olan ikinci yangının da 12.000 hektarlık bir alana yayıldığı uyarısında bulundu.

'Pripyat turizmi gelir kapısı'

Emelianenko, alevlerin Pripyat'ı tamamen sarması durumunda Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi olarak da bölgenin çok zor durumda kalacağını, bölgeyi ziyaret eden turistlerin Pripyat için en önemli gelir kapısı olduğunu söyledi.

Pripyat'ı 2018 yılında 70.000 kişi ziyaret etti. HBO kanalının Çernobil adlı mini dizisiyle yeniden popüler olan şehri geçen yıl ziyaret edenlerin sayısı ise çok daha fazlaydı.

Polis, yangının bir kişinin yasak bölge yakınlarında kuru ot yakması üzerine 4 Nisan'da başladığını söyledi. Alevler 4 Nisan'dan bu yana nükleer santral yakınlarına ulaştı.

Yangını, üzerlerinde özel sert koruyucular bulunan 300'den fazla itfaiyecinin ve havadan da altı helikopter ve uçakların söndürmeye çalıştığı bildirildi.





Ukrayna Devlet Kurumu'nun Yasak Bölge'den sorumlu başkan vekili Katerina Pavlova, Associated Press haber ajansına açıklamasında 'yangının kontrol altına alınamadığını' söyledi.

Pavlova, "Bütün gece çalıştık, santrali alevlerden korumak için çevresinde yangın önleme şeritleri kazdık" dedi.

'Radyasyon seviyesi arttı' iddiası

Ukrayna devletinin ekolojik denetim biriminin başkan vekili Yegor Firsov 5 Nisan'da Facebook sayfasında paylaştığı mesajda bölgedeki radyasyon seviyesinin normalin üzerine çıktığı uyarısını yapmıştı.

Hükümet yetkilileri ise bu iddiayı reddedip radyasyon seviyesinin 'normal sınırlarında olduğunu' söylemişti. Firsov da daha sonra bu sözlerini geri çekti.

Dumanların Kiev'e doğru sürüklendiği görüldü.

Pripyat yakınlarındaki Çernobil nükleer santrali, 4 numaralı reaktörün patladığı 1986 yılından bu yana terk edilmiş halde.

Patlamayla Avrupa'nın geneline radyoaktif bulutlar yayılmıştı. Santralin çevresi kısa sürede radyasyonun etkisi altında kaldı.

Nükleer santralin yaklaşık 30 kilometrelik alanında yaşamak yasaklandı.

Çernobil, son operasyonel reaktörü 2000 yılında kapanana kadar enerji üretmeye devam etti.

Ukrayna, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 10:50 

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